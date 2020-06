Najmasovniji protesti u SAD-u ikad: I gradonačelnica Vašngtona sa demonstrantima

Hiljade demonstranata šetalo je juče ulicama Vašingtona, Čikaga, Njujorka, Filadelfije i drugih američkih gradova uzvikujući “Crni životi su važni” i noseći transparente sa sličnim ili istim natpisima i imenom čovjeka zbog kog su se Sjedinjene Američke Države digle na noge – Džordža Flojda. Oni su još jednom, ovoga puta jednom od najmasovnijh protesta u Vašingtonu u istoriji, željeli da se izbore protiv rasizma i policijske brutalnosti. Jedno od najvećih iznenađenja je okupljanje demonstranata i u gradiću Vidor na istoku Teksasa, zloglasnom po dugogodišnjoj povezanosti s Kju Kluks Klanom.

<<<Nemiri se iz SAD proširili na još tri kontinenta<<<

Ali, nisu bili jedini. Protestovalo se i u Londonu, Meksiko Sitiju, nekoliko australijskih gradova, Hamburgu, Libanu… Protesti koji su se proširili van granica SAD dobili su ekstremniji karakter. Bilo je sukoba s policijom u Londonu u kojima je povrijeđen policajac prilikom pada s konja, demonstranti su gađali kamenjem američku ambasadu u Meksiko Sitiju, u Hamburgu je policaja upotrijebila biber sprej i vodene topove…

Thousands of people in Philadelphia continue to protest racism and police brutality following the death of George Floyd. Crowds in Center City stretched from the steps of the Art Museum and past the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul. https://t.co/LlmPCHjz7Q pic.twitter.com/6YJT2DvCW7

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 6, 2020