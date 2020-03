Najveći pad cijena nafte u posljednjih 30 godina

Cijene nafte naglo su pale zbog sukoba država proizvođača vezano za cijenu tog energenta, ali i pada potražnje zbog korona virusa.

Pad od gotovo 30 posto najveći je u 30 godina. Naime, nakon sastanaka država OPEC-a Saudijska Arabija najavila je povećanje proizvodnje. Neslaganje u vezi s cijenom nafte počelo je nakon što se Rusija odbila pridružiti naporima OPEC-a da smanji proizvodnju, s ciljem stabilizacije tržišta.

Profesor političkih nauka na Univerzitetu Braun Džef Kolgan kaže da će pad cijena nafte imati velike posljedice na svjetsku ekonomiju.

Rat cijenama nafte

“Riječ je o velikom padu cijena nafte, koji će imati ogromne ekonomske i političke posljedice. Nažalost, to se dogodilo nakon propalih pregovora između OPEC-a i Rusije. Saudijska Arabija, koja predstavlja zemlje OPEC-a, od Rusije je zatražila ne samo da zadrži ranije uspostavljeni niži nivo proizvodnje nego da ga dodatno snizi, zbog smanjene potražnje usljed epidemije korona virusa”, naveo je on.

Rusija je to odbila, što je pokrenulo rat cijenama nafte”, rekao je Kolgan, dodajući da se dvije strane sada nadmeću kako bi povećale udio u prodaji na svjetskom tržištu.

“Ova vijest ima dvije strane”, smatra Kolgan.

“Potrošači će se obradovati nižim cijenama goriva, ali će, s druge strane, to pogubno uticati na berze i generalno na svjetsku ekonomiju. Različite države doživjeće različite posljedice. Na primjer, u SAD-u to bi moglo dovesti do pada berze, koji je već počeo prije dvije sedmice. Rusija je vjerovatno procijenila da je ovakav potez u njihovom interesu. Niža cijena nafte naštetit će ruskoj ekonomiji, ali će šteta koju će pretrpjeti američka ekonomija biti veća”, zaključio je on.