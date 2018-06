Napadač ranio policajca u Orlandu, djecu uzeo za taoce

Naoružani napadač ranio je policajca i uzeo četvoro djece kao taoce u američkom gradu Orlando, javili su lokalni mediji.

“Orlando sentinel” javio je da su policajci došli na mjesto incidenta, koji je prijavila žena nakon što je pretukao njen partner.

Policajci su pokušali da uhapse napadača, uslijed čega je on otvorio vatru i ranio jednog policijskog službenika.

Napadač je kao taoce uzeo četvoro djece, uzrasta od jedne, sedam, deset i 12 godina.

The suspect is barricaded inside the home with four hostages – children who are 1, 7, 10 and 12 years old. pic.twitter.com/7pPYjX8O4H

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018