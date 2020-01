Napokon pala kiša u Australiji: Vatrogasci plaču od sreće, građani presrećni

Nakon dugih pet mjeseci bez kiše, u Australiji je u nedjelju napokon počelo padati. Kiša je razveselila sve građane, a posebno vatogasce koji su od sreće zaplesali.

Ranije u nedjelju, u australijskom parku Boniton u Adelaideu, više od 50 ljudi, muslimana i hrišćana zajedno su molili za kišu, uslijed pogoršanja suše i širenja požara koji je zahvatio cijeli kontinet, prenosi Daily Mail.

IT RAINED IN AUSTRALIA!!! AFTER HAVING NO RAIN FOR 5 MONTHS WE FINALLY HAVE IT🤗🐨 pic.twitter.com/SGZzz8SFwy

Sveštenik Patrick Mekinerni iz centra za hršićanske i muslimanske odnose pridružio se vjernicima na molitvi.

“Danas sam se pridružio svojim sestrama i braći muslimanima u Adelaidi u molitvi za kišu”, rekao je.

Požari su do sad uzeli 24 ljudska života. Pogođeno je svih šest australijskih saveznih država. Izgorjelo je više od 5 miliiona hektara zemlje.

Finally ALLAH's help came.The rain eased the work of firefighters in the wake of the horrific fire in Australia's forests.

View the rain in Sydney and meet a surviving animal😓👇#AustraliaBurns pic.twitter.com/AzV3rejKbk

