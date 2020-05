Nastavljeni protesti širom SAD: Jedna osoba poginula, uveden policijski čas u 25 država

Protesti i nemiri zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda tokom policijskog privođenja u Mineapolisu nastavljeni su u subotu od Njujorka preko Čikaga do Los Anđelesa, uz sukobe policije i demonstranata, paljenje policijskih automobila i povrede na obje strane. Tri osobe su upucane, a jedna ubijena na protestima u Indijanapolisu, objavio je CNN. Policijski auto je u Njujorku uletio u demonstrante.

Protestima širom Amerke pridružili su se i afromaerički sportisti, a povod je smrt nenaoružanog Džordža Flojda kojem je policajac držao koljeno na vratu sve dok nije izdahnuo.

Scenes from this afternoon's protests in downtown Seattle, sparked by the death of George Floyd in Minneapolis.

Live updates: https://t.co/ErDrin9cC4 pic.twitter.com/xjZ2dJj2uc

— The Seattle Times (@seattletimes) May 30, 2020