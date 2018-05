Naučnik nezadovoljan svojim životom, ide u Švajcarsku da umre

Poznati naučnik Dejvid Gudal (104) danas se oprostio od svoje kuće u Australiji, te krenuo na put u Švajacarsku, gdje će okončati svoj život.

Nagrađivani ekolog i botaničar nije teško bolestan, ali želi da ubrza svoju smrt. Osnovni razlog takve odluke je njegova sve manja nezavisnost.

“Zaista žalim što sam doživio ovoliku starost”, rekao je Gudal na proslavi njegovog rođendana prošlog mjeseca.

“Nisam srećan, želim da umrem. I to nije tužno. Tužno je ako se to nekome brani”, dodao je.

Radni spor iz 2016. godine bitno je uticao na njega. Tada je uprava Univerziteta Edit Kovan u Pertu proglasila Gudala, počasnog istraživača, nesposobnim za rad. Poslije pobune i podrške naučnika širom svijeta, on je dobio pravnu bitku, ali je prisiljen da radi na lokaciji koja je bliža njegovoj kući. Potom mu je zabranjeno da vozi i nastupa u pozorištu.

To je bio početak njegovog kraja. Više, jednostavno, nije bio srećan.

Odluku da okonča svoj život Gudal je donio nakon što je pao u svom stanu prošlog mjeseca i niko ga nije pronašao dva dana. Doktori su rekli da bi trebalo ili da ima njegovatelja koji će ga paziti 24 časa dnevno, ili da se preseli u starački dom.

On to ne želi, želi da ubrza sopstvenu smrt.

Asistirano samoubistvo legalno je u jednoj australijskoj državi, ali samo ukoliko je osoba koja želi da umre u fazi neizlječive bolesti, koja će ubrzo rezultirati smrću. U Švajcarskoj je, pak, eutanazija dozvoljena ako osoba koja pomaže u njenom izvršenju djeluje nesebično. To je jedina zemlja sa centrima koja nude asistirano samoubistvo stranim državljanima.

Zato dr Gudal kreće na put u Bazel, gdje će dobrovoljno završiti svoj život.

