Nemiri se iz SAD proširili na još tri kontinenta

Hiljade ljudi izašlo je danas na ulice gradova u Evropi, Aziji i Australiji izražavajući protest zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda.

Oni zahtjevaju prestanak diskriminacije na rasnom nivou.

Flojd je preminuo 25. maja u američkom gradu Mineapolisu, nakon što mu je policajac tokom privođenja skoro devet minuta pritiskao kolenom vrat, uprkos povicima da ne može da diše.

U centru Londona hiljade ljudi protestovalo je protiv policijskog nasilja i rasne nepravde, ignorišući savjete vlade i policije da izbjegavaju okupljanja zbog pandemijekorona virusa.

Demonstranti su prvo simbolično klečali u tišini, a potom su skandirali Flojdovo ime i aplaudirali u njegovu čast.

Mnogi učesnici protesta pokrili su svoje lice zbog pandemije korona virusa, pošto nije bilo moguće održavanje distance, prenosi AP.

Breaking: The situation in London, UK, is increasingly out of control as police clash with anti-police brutality protesters. A video shows a police horse on the loose at the scene. pic.twitter.com/vkuw6SIrg4

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 6, 2020