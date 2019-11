Nesvakidašnja nesreća u Nju Džersiju, automobil završio na drugom spratu, poginuli mladići

Dvije osobe su poginule kada se automobil kabriolet “zakucao” u poslovnu zgradu u Nju Džersiju.

Do nesreće je došlo oko 6.30 ujutru kada je vozilo izgubilo kontrolu, udarilo u nasip, a zatim se sa njega “zakucalo” u drugi sprat poslovne zgrade, prenosi AP.

AIRBORNE: Crews in Toms River, New Jersey, removed a Porsche from the second floor of a building after the speeding car hit a median and went airborne; two people inside the car were killed. https://t.co/m5x8ptfNmj pic.twitter.com/uhVJs00AHT

