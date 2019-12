Nevjerovatna priča o dvije bliznakinje koje su se spasle nakon nesreće

Četvorogodišnje bliznakinje uspjele su da se oslobode iz sjedišta za djecu i popnu na nasip tražeći pomoć poslije saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo njihov otac.

KING-TV je objavila da je 47-godišnji Kori Simons iz Lenglija poginuo u nesreći koja se dogodila u petak, na 55 kilometara sjeverno od Sijetla.

Two young twin girls survived a deadly crash after they unhooked themselves from their car seats and made it to the side of the road.

Their 47-year-old father likely died on impact, cops said.https://t.co/jolq6Li5OP

