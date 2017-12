Nju Delhi se protiv zagađenja bori džinovskim topovima

Indija je danas predstavila novo oružje protiv zagađenja vazduha – džinovski top, koji će, kako se nadaju vlasti, očistiti nebo iznad Nju Delhija.

Indijski proizvođači topova kažu da sitne kapljice vode, koje top izbacuje velikom brzinom, mogu smanjiti nivo smrtonosnih sitnih čestica u vazduhu u jednom od najzagađenijih gradova na svijetu.

Authorities test out a giant, hair dryer-like machine that sprays water into the city's toxic air in a bid to clean up the world's most polluted capital pic.twitter.com/9ivWNMWOXU

— AFP news agency (@AFP) December 20, 2017