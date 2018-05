Nova velika erupcija na Havajima, vulkan izbacivao pepeo devet kilometara u visinu

Eksplozivna erupcija havajskog vulkana Kilauea izbacivala je pepeo 9144 metara visoko u vazduh i stanovnici Velikog ostrva upozoreni su da potraže skloništa, objavile su vlasti.

“Havajski vulkanski opservatorij objavio je da se dogodila eksplozivna erupcija vulkana Kilauea”, objavila je civilna zaštita. “Pepeo će prekriti okolna područja. Sklonite se ako ste na putu oblaka pepela.”

