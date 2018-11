Novi rat bio bi nevjerovatna tragedija: Eskaliralo nasilje u Gazi, stotine raketa

Ujedinjene nacije, Evropska unija i Rusija pozvali su večeras Palestince i Izraelce da okončaju naglu eskalaciju nasilja u posljednja 24 sata.

“Novi rat u Gazi bio bi nevjerovatna tragedija. Moramo ga izbjeći po svaku cijenu”, rekao je generalni sekretar UN Antonio Gutereš novinarima u Parizu.

Specijalni koordinator UN za bliskoistočni mirovni proces Nikolaj Mladenov je u međuvremenu, zajedno s Egiptom, pokušavao da smiri situaciju, prenose izraelski mediji.

Palestinske oružane grupe ispalile su danas oko 300 raketa i minobacačkih projektila na Izrael, u znak odmazde za nedjeljni upad izraelskih snaga u Pojas Gaze, u kojem je poginulo sedam pripadnika Hamasa i jedan izraelski potpukovnik.

Izrael je odgovorio napadima na desetine ciljeva Hamasa, koji vlada Gazom, i manje organizacije Islamski džihad.

#Palestinian militants bombard #Israel with rocket fire, Israeli airstrikes pound #Gaza in new round of fighting. UN, Egypt trying to restore quiet. https://t.co/nWSu3aQoUb

— AP Middle East (@APMiddleEast) November 12, 2018