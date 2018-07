Očito je da se vole: Junker priznao da je prvo Tramp njega poljubio

Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavio je da je Donald Tramp njega prvi poljubio na susretu u srijedu u Vašingtonu, komentarišući fotografiju koju je američki predsjednik objavio na Tviteru i koja je odmah podstakla brojne komentare.

Fotografiju snimljenu na susretu dvojice čelnika koji su u Bijeloj kući razgovarali o trgovini, Tramp je istog dana objavio na Tviteru. Tramp i Junker se na fotografiji ljube u obraz, američki predsjednik je okrenut leđima, a predsjednik EK ga grli.

“Neobično je i protivno mom uobičajenom ponašanju da inicijativa nije došla od mene”, povjerio se Junker u petak njemačkoj televiziji ARD.

“Nisam znao da je u Ovalnom kabinetu još jedan fotograf, ali je uspio da prenese pravu atmosferu susreta. A fotografiju je objavio Tramp, ne ja”, dodao je Junker.

Američki predsjednik je uz fotografiju objavio komentar: “Očito je da se Evropska unija, koju zastupa Junker, i Sjedinjene Države, koje zastupa vaš sluga, vole!”

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018