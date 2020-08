Otac kampovao ispred bolnice u kojoj mu leži sin, pričali preko toki-vokija

Roberto Mateš iz Hrvatske, razočaran odlukom da se ne dopusti posjeta roditeljima djeci u bolnici, postavio je šator ispred bolnice u Pakracu kako bi bio što bliže svom sinu koji je tamo hospitalizovan.

Njegov sin Šimun imao je visoku temperaturu zbog čega su ga ljekari hospitalizovali. Zbog epidemioloških mjera roditelji su svog sedmogodišnjeg sina mogli da vide samo 15 minuta dnevno zbog čega je njegov otac Roberto Mateš postavio šator ispred bolnice.

šimun (7 god) je u bolnici sam pa je tata digao šator ispred bolnice da se mogu čuti voki tokijem kad ga šimun treba 💔#BolesniASami pic.twitter.com/2giDLNJtzK — Marija @ 🏠 (@MarijaRenic) August 4, 2020

“Šimun je dobro, nema više temperaturu, majka ga je odvela kući. Struka je odradila svoje, stabilizovali su njegovo stanje i ja sam zahvalan”, rekao je Mateš i dodao da je za njega logično bilo da kampuje ispred bolnice ako nije mogao da bude uz svog sina.

Kaže i da, dok je bio ispred bolnice, da se molio.

“Ja sam u postu, nisam jeo otkad je hospitalizovan. Molio sam se za svu djecu u bolnici….Oduzimaju mi pravo da budem uz dijete. Bio sam uz dijete 15 minuta, a ko se o njemu starao ostala 23 sata i 45 minuta”, upitao je otac sedmogodišnjeg dječaka.

Objasnio je i kako njegov sin reaguje na čitavu situaciju.

“Šimun je to prihvatio. Tata ne može biti uz njega. Ostavio samo mu voki-toki i vjerujem da je to doživio kao neku igru. Vjerujem da nije doživio veliku traumu. Mi kao štitimo djecu, ali to su floskule političkih elita jer to nanosi traume djeci i roditeljima. Oni da misle na dobrobit djece rekli bi mi da mogu ostati uz dijete, ali da ne smijem otići iz sobe”, rekao je Mateš.