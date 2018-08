Otpušten agent FBI zbog poruka protiv Trampa

Federalni istražni biro FBI otpustio je dugogodišnjeg specijalnog agenta Pitera Straka, nekadašnjeg člana tima u istrazi navodnog ruskog miješanja u američke izbore, zbog poruka u kojima je kritikovao tadašnjeg predsjedničkog kandidata, a sada predsjednika SAD Donalda Trampa.

Strak je bio u timu specijalnog savjetnika Robera Mulera koji vodi istragu o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u SAD 2016. godine i eventualne povezanosti Trampovog izbornog štaba s Moskvom, a iz tima je uklonjen prije godinu dana, kada su otkrivene njegove poruke s advokaticom FBI Lizom Pejdž s kojom je tada bio u vezi.

Otkako je uklonjen iz Mulerovog tima, FBI je protiv Straka vodio interni proces preispitivanja njegovog statusa, da bi mu zamjenik direktora Biroa Dejvid uručio otkaz, navodi AP.

Strakov advokat Ajtan Gelman kritkovao je tu odluku FBI-ja protiv njegovog klijenta, navodeći da je on otpušten zbog političkog pritiska i radi “kažnjavanja političke izjave zaštićene Prvim amandmanom” na Ustav SAD.

Gelman je naveo da otpuštanje Straka “treba duboko da uznemiri sve Amerikance”.

Piter Strak i Liza Pejdž bili su dio Mulerove istrage, a kada je Pejdžova 2016. godine pitala u jednoj od spornih poruka Straka da li će Tramp pobijediti na izborima novembra te godine, on joj je odgovorio: “Ne. Neće. Spriječićemo to.”

Svjedočeći u Predstavničkom domu Kongresa SAD u julu, Strak je insisitirao da taj njegov komentar ni u kom slučaju nije bio nagovještaj da će on ili FBI preduzeti akciju u cilju uticanja na ishod izbora, već da je tom porukom, napisanom poslije Trampove “odvratne” uvrede na račun porodice poginulog američkog vojnika, samo izrazio stav da Amerikanci neće izabrati za predsjednika nekoga ko “pokazuje takvo ponašanje”.

U jednoj od poruka koje je razmijenio s Pejdž, Strak je Trampa nazvao “katastrofom”, a pred Odborom Predstavničkog doma za pravna pitanja naveo je da njegovi stavovi ni na koji način nisu uticali na istrage koje je vodio.

Strak je bio i glavni istražitelj u istrazi spornih mejlova bivše državne sekretarke i predsjedničke kandidatkinje demokrata Hilari Klinton. Protiv nje je FBI poveo istragu jer je kao državna sekretarka koristila mejl s privatnog servera za slanje povjerljivih poruka u vezi s njenim tadašnjim poslom šefice američke diplomatije.

Tramp je upitao da li će sada, poslije otkaza Straku, biti obustavljena Mulerova istraga, pošto je FBI otpustio bivšeg istražitelja u tom procesu.

Predsjednik SAD je redovno kritikovao Straka na Tviteru, u namjeri da diskredituje cjelokupnu Mulerovu istragu, tvrdeći da Strakove poruke protiv njega pokazuju da je ta istraga podvala.

Just fired Agent Strzok, formerly of the FBI, was in charge of the Crooked Hillary Clinton sham investigation. It was a total fraud on the American public and should be properly redone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018