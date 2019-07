Pismo-bomba u kompaniji biznismena hrvatskog porijekla u Čileu

Čileanska policija traga za nepoznatom osobom koja je poslala paket bombu u sjedište kompanije “Kinenko”, čiji je predsjednik Androniko Lukšić, jedan od najbogatijih ljudi u Čileu, a koji je hrvatskog porijekla.

Dva paketa bombi iste izrade primljena su u četvrtak u glavnom gradu Santijagu, prvi u policijskoj stanici, a drugi u kancelariji “Kinenka”, konzorcijuma u vlasništvu “Grupacije Lukšić”, prenosi Hina.

U eksploziji paketa u policijskoj stanici povrijeđeno je osam policajaca, dok je drugi paket identifikovan prije nego što je eksplodirao.

