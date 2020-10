Pobjednica debate: Muva sletjela Pensu na glavu, pa postala hit na internetu

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

Nazivaju je “američkim herojem”, govore da je spasla Ameriku od propasti, da je hrabra, patriota, nacionalna ikona i da je ubjedljiva pobjednica sinoćnje debate.

Ako je ikakvo mjerilo uspjeha popularnost na društvenim mrežama, debata potpredsjednika SAD Majka Penska i kandidatkinje za potpredsjednicu Kamale Haris nema konkurenciju.

#Fly2020 begins to trend in the U.S. after a fly lands on Pence's head during the #VPDebate pic.twitter.com/6jty6dRrBg — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 8, 2020

Debata je sama po sebi bila civilizovana i pristojna i uprkos svim naporima Haris i Pensa da se njihovi glasovi čuju, na društvenim mrežama priča se samo o jednom – muvi koja je sletjela na glavu Trampovog potpredsjednika i tu provela dva minuta.

Internet doslovno gori od sjajnih fora, a muva s Pensove glave dospjela je u apsolutno sve svjetske medije. Slijedi mali izbor nepreglednog onlajn univerzuma nastalog poslije “incidenta”.

I'm living free on Mike Pence's head and I'm loving it — Pence's Fly (@MichaelsFly) October 8, 2020

Vrlo brzo su napravljeni i profili na mrežama nazvani “Pensova muva”, a neki su u rekordnom roku dobili hiljade pratilaca. Na Tviteru je trenutno u trendingu i #flygate, aluzija na sve “gejtove” odnosno afere.

Neko je čak objavio Pensovu fotografiju pored Hilari Klinton kojoj je takođe sletjela muva na glavu, uz poruku: “Mušica odlučuje koja stranka gubi izbore.”

Nema dokaza da je riječ o istoj muvi.

BBC piše da je riječ “the fly”, odnosno “muva”, tvitovana i retvitovana više od 700.000 puta, a Džo Bajden je iskoristio priliku da se malo igra s ovim mini incidentom, tako da je njegov izborni štab registrovao domen “flywillvote.com” i objavio Bajdenovu fotografiju sa muvaricom.

U isto vrijeme, rječnik Merriam-Webster je objavio da je riječ “muva” prvi put na njihovom sajtu u trendingu.