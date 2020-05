Pobuna u zatvoru u Venecueli: Poginulo 46 osoba, povrijeđeno 60

Najmanje 46 ljudi je poginulo, a 60 je povrijeđeno u pobuni koja je izbila u zatvoru u Venecueli, saopštilo je nevladino udruženje za prava zatvorenika.

Beatriz Giron, direktorica Venecuelski opservatorijuma za zatvore rekla je da je identifikovano 46 tijela nakon incidenta do kojega je došlo u petak u zatvoru u Los Llanosu na zapadu zemlje. Zatvori u toj južnoameričkoj zemlji na lošem su glasu zbog ekstremnog nasilja i očajnih uslova.

Ministrarka za zatvorski sistem Iris Varela rekla je lokalnim novinama Ultimas Noticias da se incident dogodio prilikom pokušaja bijega zatvorenika te da je direktor zatvora ranjen. Ona nije navela broj mrtvih.

At least 46 dead after a serious prison riot at the Los Llanos Penitentiary Centre in Guanare yesterday. Guns and grenades were used by the inmates in the riot and the prison director was stabbed. #Venezuela pic.twitter.com/5tFsUtWAqf

— CNW (@ConflictsW) May 2, 2020