Pogledajte kako je policija rastjerala okupljene na sahrani

Njujorška policija rastjerala je veliku grupu ultraortodoksnih Jevreja koji su se okupili na sahrani jednog rabina.

Gradonačelnik Bil de Blazio lično je nadgledao rasturanje skupa hasida koji su se okupili u Vilijamsburgu na sahrani jednog rabina preminulog od korona virusa, a komesar gradske policije izjavio je da je 12 lica dobilo prekršajne prijave zbog kršenja mjera izolacije.

A #funeral in #NewYork #Williamsburg last night where 100’s of #hasidic people turned up despite the warnings and social distancing rules. #NYPD made no #arrests. Of course it’s not ALL #Jews. It’s this sect who do this. #COVID19 #coronavirus #America pic.twitter.com/VF6AlXUJdd

