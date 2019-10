Pogledajte naslovnice novina u Australiji: Šta krijete od građana?

Naslovne strane najvećih dnevnih listova u Australiji pune su stubaca redigovanog teksta, čime su izdavači htjeli da pokažu jedinstvo u borbi za slobodu medija i protiv državnog cenzurisanja.

“Njuz korp Austrejlija” (News Corp Australia) i “Najn mastheds” (Nine Mastheads) objavile su svoja izdanja jutros sa potpuno redigovanim tekstom i crvenom oznakom “tajna”.

Protest dnevnih novina usmjeren je protiv zakona o nacionalnoj bezbjednosti, koji, kako navode, guše slobodno izvještavanje i stvorili su “kulturu tajnosti” u zemlji.

Australijske vlasti, sa druge strane, ističu da podržavaju slobodu štampe i da “niko nije iznad zakona”.

. @gpaddymanning on press freedom and the #righttoknow campaign. #auspol https://t.co/Q3RWprRgLo

U junu je, međutm, policija izvršila racije na medijsku korporaciju Ej-Bi-Si, kao i dom jednog novinara kompanije “Njuz korp”, što je izazvalo izuzetno negativne reakcije javnosti.

Medijske organizacije tvrde da su racije obavljene zbog članaka i priča koje su se zasnivale na svjedočanstvima uzbunjivača. Jedan je iznio detalje o ratnim zločinima, a u drugom članku su navedene tvrdnje da vladina agencija špijunira građane Australije.

Današnju kampanju štampanih medija, koju je pokrenula koalicija “Right to Know” (Pravo da znamo), podržalo je i nekoliko televizijskih i radio stanica, kao i internet portala.

Australia’s front pages this morning. This is a country which has passed 75 rounds of national security legislation since 9.11 and has no constitutional protection for free speech or press freedom https://t.co/Pg9upz4dfl #righttoknow pic.twitter.com/UM8MBOWzpt

— Louisa Lim (@limlouisa) October 21, 2019