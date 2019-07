Pogledajte snimak spašavanja: Roditelji bacili djecu iz zgrade u plamenu, radnik ih uhvatio

Nevjerovatan snimak spašavanja iz Novog Meksika (SAD ) kruži društvenim mrežama. Kako javlja BBC, Mejson Fijero, građevinski radnik, pravi je heroj nakon što je spasio bebu i dječaka iz zgrade u plamenu.

TO THE RESCUE: These construction workers are being hailed as heroes after they helped save a New Mexico family from a burning building. https://t.co/W7McVTWYvc pic.twitter.com/K4pasPL0OA

— ABC News (@ABC) July 15, 2019