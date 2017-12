Pol smatra da bi Tramp i Putin trebalo da telefoniraju svake nedjelje

Bivši američki kongresmen i predsjednički kandidat Ron Pol rekao je da je nedavni telefonski razgovor Donalda Trampa i Vladimira Putina dobar znak.

Ruski predsjednik je u nedjelju pozvao američkog kolegu da mu se zahvali na informacijama koje je CIA obezbijedila, a na osnovu kojih je sprjiečen teroristički napad u Sankt Peterburgu.

Pol, koji je više puta govorio o važnosti konstruktivnih odnosa između SAD i Rusije, rekao je za “Raša tudej“, da je bio uzbuđen tim vijestima.

“Zaista mi se to sviđa, mislim da je to dobro i mislim da je to nešto na čemu bi trebalo da poradimo. Mislim da bi bila dobra ideja da razgovaraju svake nedjelje“, rekao je on.

“Istovremeno, ako možemo da budemo civilizovani i da razgovaramo jedni s drugima, zašto mi, a govorim u ime svoje zemlje, moramo da potrošimo toliko novca pretvarajući se da će neko izvršiti invaziju i da smo pod prijetnjom ruske agresije. To nema smisla“, rekao je Pol.

Naveo je da je trenutni establišment u SAD “previše željan“ da pošalje vojsku ili uvede kazne za zemlje sa kojima se slaže.

“Kada sam bio u Kongresu i kada bih ovako govorio i kada sam se kandidovao za predsjednika ljudi bi me izviždali kada bih rekao nešto tako da moramo da razgovaramo sa ljudima. U tom trenutku u pitanju je bila Kuba i druge zemlje, naravno i Bliski istok. Zašto ne razgovaramo sa ljudima prije nego što odlučimo da iskoristimo sankcije, blokade i bombe“, rekao je on.

Kako kaže, nijedna zemlja nije savršena.

“Najbolja stvar koju možete da uradite je da razgovarate sa ljudima i putujete sa njima. Čak i kada je u pitanju Sjeverna Koreja, nema potrebe za sankcijama. Sve što urade jeste da pogode siromašan narod… Postoji bolji način za rješavanje problema u svijetu bez korišćenja sile, moći, zastrašivanja, bombi i bojkota“, naglasio je Pol.

Ž.N.