Požar u Koloradu, evakusano preko 600 kuća

Zbog šumskog požara koji bjesni sjeverno od grada Duranga u američkoj saveznoj državi Kolorado evakuisano je 675 kuća.

Vlasti su naredile evakuaciju nakon što je požar sjeverno od Duranga zahvatio 67 kilometara kvadratnih.

Meteorolozi predviđaju visoke temperature i jak vetar.

#Breaking 416 Fire in southwestern Colorado nearly doubles in size to more than 16,000 acres https://t.co/YJTGzUiO9a pic.twitter.com/8dbSDf9sDk

— FOX31 Denver KDVR (@KDVR) June 10, 2018