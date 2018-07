Poznati milijarder nudi pomoć da spasi zarobljene dječake kojima ponestaje vremena

Američki magnat Ilon Mask rekao je da bi “sa zadovoljstvom pomogao” u spašavanju tajlandskog juniorskog fudbalskog tima, čijih su 12 igrača i trener zaglavljeni u poplavljenoj pećini. Naime, jedan korisnik Tvitera je upitao šefa “Tesle”, “SpejsX-a” i kompanije “Boring” da li bi mogao pružiti bilo kakvu pomoć u izvlačenju 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine Tam Luang Nang Non, u kojoj su ostali zarobljeni prije skoro dvije nedjelje.

<<<Kiša prijeti da potopi pećinu, dječaci će možda morati hitno da rone<<<

Mask je nekoliko časova ranije odgovorio potvrdno, prenosi portal Insajder.

“Pretpostavljam da tajlandska vlada sve drži pod kontrolom, ali ću sa zadovoljstvom pomoći ako postoji neki način da se to uradi”, naveo je on u postu.

Dječaci i njihov trener pronađeni su u ponedjeljak, 2. jula, devetog dana nestanka. Spasioci se utrkuju s vremenom jer se narednih dana očekuju nove padavine. Obilna kiša mogla bi da podigne nivo vode u pećini i ugrozi oblast u kojoj je grupa našla utočište.

Pripadnici tajlandskih “foka” razmatraju mogućnost da izvuku djecu u spasilačkim prslucima. U toku je postavljanje telefonske linije u pećini kako bi djeca mogla da razgovaraju sa svojim porodicama. Trenutno je u regionu sušno i ukoliko kiša ne bude padala dovoljno dugo postoji mogućnost da grupa pješke izađe iz pećine ili da bude izvučena preko površine vode.

I dalje je otvorena opcija da djeca i trener rone u pratnji profesionalnih ronilaca. Mnogi dječaci ne znaju ni da plivaju, a morali bi da prođu osnovnu obuku iz ronjenja. Putovanje do blokirane grupe i nazad trenutno traje 11 sati – šest da se stigne do njih i pet časova u povratku do izlaza.

Nije jasno da li će i kako Mask doprinijeti spašavanju-međunarodni timovi već su došli na lice mjesta i pokušavaju da izvedu kompleksnu misiju. Ali, jasno je zašto se korisnik Tvitera obratio baš njemu-preduzetnik je trenutno veoma angažovan u bušenju podzemnih tunela, putem svoje kompanije Boring.

Mask u nekoliko velikih gradova u SAD, uključujući Los Anđeles, pravi podzemne mreže za superbrzi transport u okviru projekta Lup.

Ovo nije prvi put da Mask razgovara sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. U aprilu i maju se njegovo tvitovanje učerotvorostručilo, a portal Kvarc procjenjuje da su čak 80 odsto njegovih postova u maju bili odgovori, a ne inicijalni postovi.