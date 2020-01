Predstavnički dom otvorio put za opoziv Trampa

Predstavnički dom Kongresa izglasao je prosleđivanje rezolucije o opozivu predsjednika SAD Donalda Trampa Senatu, čime su stvoreni uslovi da predsjedniku počne suđenje u gornjem domu Kongresa. Za je glasalo 228 predstavnika, dok je 193 bilo protiv, uglavnom po partijskoj liniji.

Donji dom je odobrio i imenovanje sedmoro predstavnika u Kongresu koji će na suđenju predsjedniku biti “menadžeri”, odnosno zastupati Predstavnički dom.

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Nensi Pelosi prethodno je objavila da će vođa tog sedmočlanog tima biti kongresmen Adam Šif, predsjedavajući u Odboru za obavještajna pitanja, koji je od početka uključen u istragu o opozivu.

Preostali članovi tima su predsjedavajući Odbora za pravosuđe Džeri Nedler, koji je takođe bio uključen u istragu; predsjedavajuća Administrativnog odbora Zoe Lofgren, koja je bila u Kongresu za vrijeme opoziva Ričarda Niksona i Bila Klintona; predsjedavajući Demokratskog kokusa Hakim Džefris, predstavnica Val Demings sa Floride, predstavnik Džejson Krou iz Kolorada, predstavnica Silvija Garsija iz Teksasa.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

Na imenovanja “menadžera” reagovala je i Bijela kuća. U saopštenju portparolke Stefani Grišam se navodi da “njihovo imenovanje ne mijenja apsolutno ništa”, prenosi Rojters.

“Predsjednik Tramp nije uradio ništa loše. Očekuje da će u Senatu biti poštovana sva njegova prava koja su mu ukinuli predsjedavajuća Pelosi i demokrate u Predstavničkom domu i očekuje da bude oslobođen”, izjavila je Grišam.

Predsjednik Donald Tramp napisao je na Tviteru da je riječ o “još jednoj prevari demokrata koje ništa ne rade”.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020