Prekinut Lufthanzin let za Teheran

Avion kompanije “Lufthanza” na liniji Frankfurt-Teheran okrenuo se poslije jednog sata leta i zbog eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država vratio u Njemačku, prenosi portal “Flajt radar 24”.

Prema riječima portparola kompanije, u avionu Erbas 303-343 bilo je 129 putnika, a u trenutku okretanja letjelica se nalazi u vazdušnom prostoru Rumunije.

Lufthansa Flight 600 aborts flight to Tehran, returns to Germany after Western governments accuse Iran of shooting down a plane pic.twitter.com/ipVZFN8Q75

