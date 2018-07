Prirodna katastrofa u Japanu, preminulo 65 osoba, u bolnicama 22 hiljade

Japan je toplotni talas koji je pogodio zemlju proglasio prirodnom katastrofom, pošto je zbog vrućina u toku protekle sedmice preminulo najmanje 65 ljudi.

Više od 22.000 ljudi primljeno je u bolnice, a među njima je najviše starijih osoba, saopštili su zvaničnici.

U gradu Kumagaja juče je izmjerena temperatura od 41 stepeni celzijusa, što je najviša temperatura zabilježena u Japanu.

U centralnom Tokiju su takođe prvi put zabilježene temperature više od 40 stepeni.

Japanski hidrometeorološki zavod je upozorio da će do avgusta prosječna temperatura biti 35 stepeni.

„Uočavamo nezapamćene vrućine u nekim oblastima. Toplotni talas predstavlja prijetnju po život i smatramo ga prirodnom katastrofom”, kaže portparol hidrometeorološkog zavoda Motoaki Takevava.

Pošto je manje od polovine državnih škola u Japanu klimatizovano, portparol vlade Jošišide Suga kaže da bi ljetnji raspust mogao da se produži, kako bi zaštitili učenike.

„Kako su nezapamćene vrućine pogodile Japan, potrebno je preduzeti hitne mjere kako bi se sačuvali životi učenika”, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare.

