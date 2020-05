Protesti širom SAD: Smrt Afroamerikanca izazvala nasilje, pozvana Nacionalna garda

Nasilni protesti zbog smrti crnca Džordža Flojda tokom policijskog hapšenja potresaju američki grad Mineapolis već dva dana.

Gnijevna masa pljačka prodavnice, pali vatre i ostavlja kilometre pustoši i razaranja.

Gradonačelnik Džejkob Frej je zatražio od guvernera države Minesote da pošalje vojne trupe – Nacionalnu gardu.

MINNEAPOLIS PROTESTS: A fog of tear gas nearly obscures Minnehaha Avenue during protests outside the MPD 3rd precinct. #protests #minneapolis #floyd pic.twitter.com/OhMjZNYn7r

— Richard Reeve (@richardreeve317) May 27, 2020