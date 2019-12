Pucnjava u Džersi Sitiju, nekoliko žrtava

Nekoliko ljudi je ubijeno u pucnjavi u Džersi Sitiju, saopštile su vlasti te države. Za sada nema nagovještaja da je riječ o terorizmu.

Jedan policajac je proglašen mrtvim u bolnici a još nekoliko ljudi je pronađeno mrtvo na licu mjesta, izjavio je gradonačelnik Stiven Fulop, ali nije precizirao koliko je ljudi nastradalo.

BREAKING: New Jersey's governor says police officers have been shot in the Jersey City standoff. https://t.co/Go4nA7zXN8

