Rasni nemiri u SAD-u: Nacionalna garda na ulicama Mineapolisa, demonstranti upali u policijsku stanicu

Pripadnici američke Nacionalne garde stigli su u Mineapolis kako bi spriječili dalje sukobe koji su nastali tokom demonstracija zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda u policijskom pritvoru.

Džordž Flojd koji je imao 46. godina preminuo je u ponedjeljak, a na snimku se može vidjeti kako se bori za dah dok mu policajac bijelac kleči na vratu.

A CNN crew was arrested while giving a live television report in Minneapolis, where the crew was covering ongoing protests over the death of George Floyd. They had clearly identified themselves as press. https://t.co/QklqlJm7mD pic.twitter.com/0xreuTPuWS

— CNN International (@cnni) May 29, 2020