Razoran zemljotres u Meksiku: Najmanje šestoro poginulo, velika materijalna šteta

Razoran zemljotres na južnoj, pacifičkoj obali Meksika, magnitude 7,4 stepeni, odnio je najmanje šest ljudskih života, izvijestio je Rojters.

Teško je povrijeđeno više žitelja udaljenih, nepristupačnih sela i prouzrokovana je velika materijalna šteta.

Najviše je nastradala država Oahaka, planinska oblast poznata po uzgajanju kafe, meskala i kolonijalnoj arhitekturi, u kojoj je i bio epicentar zemljotresa. Prema pristiglim izvještajima, oštećen je veliki broj stambenih objekata na kojima su vidljive pukotine.

One pool look like during an #Earthquake in #Mexico: 7.4-Magnitude Quake Strikes Central State of #Oaxaca, El Coyul .

Earthquake in Oaxaca, Mexico pic.twitter.com/MIVp1pAdoA

— Dark Humour (@sachin06) June 24, 2020