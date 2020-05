Rodman o neobičnom prijateljstvu sa Kim Džong Unom: Pijanstvo, karaoke, večere…

Legendarni i kontroverzni košarkaš Denis Rodman prisjetio se u razgovoru za američki portal Hotboxin neobičnog prijateljstva s liderom Sjeverne Koreje Kimom Džong-Unom.

Naime, Rodman je svojevremeno prihvatio ponudu o igranju egzibicijske utakmice s Harlem Globtrotersima u Sjevernoj Koreji, koju SAD i dalje gledaju kao diktatorsku državu.

“Nisam ništa znao o Sjevernoj Koreji. Mislio sam da ću imati autobiografsku izložbu i igrati košarku. Rekao sam svom menadžeru, idem tamo sve dok sam siguran. Bilo je sjajno, kad izađete iz aviona, tamo je crveni tepih. Više od 20.000 gledalaca u dvorani je ustalo i počelo s pravim ovacijama. Naravno da sam pozdravio publiku, a neko iz tima mi je rekao: ‘Ne, nije to za tebe, to je za njega’, mislivši na Kim Džong-Una koji je ušao u dvoranu. Pitao sam momke ko je taj tip, a oni su mi rekli da je to vođa Sjeverne Koreje”, prisjetio se Rodman.

Kim je nakon meča pozvao Rodmana na večeru, karaoke i votku.

“Nakon večere smo se i napili. Tada je on počeo pjevati karaoke, nešto je govorio, a iskreno nemam pojma šta. Svi su počeli aplaudirati, uslijedio je pravi trans, a onda je izašao bend od 18 djevojaka. Bile su sjajne, ali svirale su samo jednu pjesmu. Jedan čovjek ne može učiniti ništa. Njegova zemlja i njegovi ljudi ga vole. Ja ga volim, on je super lik”, rekao je Rodman.