Rohanijev savjetnik preporučuje seriju Černobilj

Mini-serija “Černobilj” televizije HBO brzo je stekla ljubitelje širom svijeta, pa i u Iranu gdje je savjetnik predsjednika Hasana Rohanija naznačio da bi mogla ponuditi lekcije za političke lidere, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

Serija od pet epizoda je dobila velike pohvale za dramatizaciju najgore svjetske civilne nuklearne katastrofe, između ostalog za prikazivanje ljudi koji su se žrtvovali da spriječe još veću katastrofu poslije eksplozije u sovjetskoj nuklearnoj elektrani 1986.

Savjetnik Hesamedin Ašena, koji takođe vodi predsjednički istraživački tim poznat kao Centar za strateške studije, 4. juna je istakao centralnu temu britansko-američke produkcije – “Koliko košta život?” – i rekao da “oni u politici i vladi” mogu naučiti iz tog “teškog pitanja”.

تماشا و عبرت گرفتن از مینی‌سریال چرنوبیل برای اهالی سیاست و دولت و حکومت بسیار مناسب است.

عصاره‌اش این سوال تکان‌دهنده‌است.

What is the cost of lie?

