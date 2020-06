SAD oslobodile iranskog naučnika optuženog za špijunažu

Sjedinjene Američke Države oslobodile su iranskog naučnika Sirousa Asgarija koji je 2016. godine optužen za pokušaj prodaje tajnih podataka o istraživanjima na jednom američkom univerzitetu, izvijestio je BBC.

Iranski ministar spoljnih poslova Muhamad Džavad Zarif saopštio je da je iranski naučnik u skladu s odlukom federalnog suda oslobođen.

Na društvenim mrežama objavljeno je da je on stigao u Teheran.

Iranian scientist Sirous Asgari has just arrived in Tehran after being released from the US jail. pic.twitter.com/E1bsbLwOFd

— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) June 3, 2020