Satelitski snimci pokazuju kretanja brodova, Kim Džong Un možda bio u Vonsanu

Pojavili su se satelitski snimci koji prikazuju nedavna kretanja luksuznih brodova, koje koriste sjevernokorejski vođa Kim Džong Un i njegovi bližnji.

Kretanja su uočena u blizini Vonsana, te se navodi da je on bio u tom primorskom rizortu, piše Rojters.

Spekulacije o Kimovom zdravlju i tome gdje se nalazi pojačane su nakon što on nije prisustvovao proslavi povodom rođendana Kim Il Sunga 15. aprila, koji je najvažniji nacionalni praznik, prenio je Rojters.

Internet-stranica za praćenje Sjeverne Koreje NK PRO prikazala je juče komercijalne satelitske snimke na kojima se vide brodovi koje Kim često koristi, što sugeriše da se on možda nalazi u oblasti Vonsan.

NEW: Boats often used by #KimJongUn off the coast of Wonsan have been active throughout April & made unusual moves around the time of April 14 missile test by Pyongyang, NK Pro satellite imagery analysis showed this week. ⁦@ColinZwirko⁩ reports. https://t.co/LgO699V7y9

— NK NEWS (@nknewsorg) April 28, 2020