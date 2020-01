Sjutra glasanje o slanju optužnice protiv Trampa u Senat

Proces opoziva predsjednika Donalda Trampa ulazi u novu fazu. Predstavnički dom u srijedu glasa o tome da se rezolucija, koja sadrži formalnu optužnicu protiv predsjednika Trampa – proslijedi Senatu, čime se otvara put da počne suđenje predsjedniku u gornjem domu Kongresa – vjerovatno prije kraja ove nedjelje.

Predstavnički dom u decembru je glasao za opoziv Trampa, pod optužbom da je zloupotrijebio položaj tako što je odobrenu vojnu pomoć koristio kao sredstvo pritiska na Ukrajinu da otvori istragu protiv njegovog demokratskog protivnika Džoa Bajdena i da je opstruisao Kongres.

Poslije sastanka demokrata u Predstavničkom domu iza zatvorenih vrata, predsjedavajuća Nensi Pelosi najavila je da će imenovati tim demokratskih članova Kongresa – takozvanih „menadžera“ – koji će iznijeti optužbe protiv predsjednika na suđenju.

“Sljedeći korak je jednostavan. Senat treba da održi pravedno suđenje”, smatra demokratski kongresmen Hakim Džefris.

Pelosi je skoro mjesec dana odlagala slanje rezolucije o opozivu u Senat, u neuspješnom pokušaju da navede republikanskog lidera u tom tijelu Miča Mekonela da pristane da uključi svjedočenja novih svjedoka.

Mekonel, koji je obećao da će se koordinisati sa Bijelom kućom, ocijenio je da je slučaj demokrata “slab” i da nije zadatak Senata da ponovo otvara istragu.

“Ako je postojeći slučaj snažan, nema potrebe da sudija i porota ponovo otvaraju istragu. Ako je postojeći slučaj slab, demokrate u Predstavničkom domu nije trebalo da opozovu predsjednika”.

Nensi Pelosi saopštila je da će građanima Amerike biti jasno da je pokušaj Senata da počnu suđenje bez svjedoka i dokumenata – obično političko zataškavanje.

Glasanje u srijedu omogućilo bi da suđenje u Senatu počne već ove nedjelje, ali će se uvodni argumenti iznositi najranije sljedeće.

Senatu će biti potrebno nekoliko dana da obavi formalnosti, kao što je polaganje zakletve predsjedavajućeg Vrhovnog suda Džona Robertsa, koji će voditi suđenje.

Predsjednik Tramp, koji poriče sve optužbe kao “čisto političke”, poziva republikanske senatore da odbace navode iz optužnice Predstavničkog doma i prije nego što počne suđenje. On je tvitovao da bi kompletno suđenje dalo, kako kaže, nezasluženi kredibilitet “lažnim optužbama demokrata”.

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020