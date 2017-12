Slavlje je počelo, ove zemlje su već dočekale 2018. godinu

Građani širom svijeta dočekuju Novu godinu uz vatromet i slavlje, ali uz posebne mjere opreza. U 2018. godinu prvi su ušli stanovnici ostrva Samoa i Kiribati. Prvi januar će posljednji dočekati u Američkoj Samoi i na ostrvu Nijue jer će tamo 2018. godina po srednjoevropskom vremenu stići sjutra.

Spektakl u Sidneju

14.00 – Više od milion ljudi dočekalo je Novu godinu u Sidneju. Vatromet je, već po tradiciji, bio spektakularan.

Hiljade ljudi već popodne po lokalnom vremenu počeli su da zauzimaju najbolja mjesta u luci da bi pratili jedan od najljepših novogodišnjih vatrometa u svijetu.

Domačini su ove godine očekivali više od 1,6 miliona posjetilaca koji će uživati u 15-minutnom spektaklu.

Tradicionalno, tri sata prije ponoći iznad sidejska Opere, organizovan je takozvani “porodični vatromet”, kao najava glavnog događaja u ponoć.

The "family fireworks" — displayed three hours before midnight every year ahead of the main show at midnight — fill the sky over the Sydney Opera House on New Year's Eve 📸 @Saeedkhanafp for @AFPphoto pic.twitter.com/WKP30HoodL — AFP news agency (@AFP) December 31, 2017

Nova godina stigla u neke djelove Rusije

13-00- Nova godina stigla je u neke djelove Rusije

Spektakularno i u Novom Zelandu

12.00 – Građani Novog Zelanda uplovili su u 2018. fantastičnim vatrometom, ispaljenim sa 328 metara visokog Skaj tauera u Oklandu. Ispaljeno je više od 3.000 vatrometa, a pripreme za doček su počele prije čak šest mjeseci.

Svečano je, prema tradiciji bilo u Oklandu, prvom većem gradu na svijetu koji je ušao u Novu godinu. Više desetina hiljada ljudi se okupilo oko tornja Skaj, gdje je priređen vatromet.

Auckland, New Zealand rings in the New Year. Happy New Year! #FoxNews2018 pic.twitter.com/o31niE8QIg — Fox News (@FoxNews) December 31, 2017

Čestitke su stigle i iz vasione. Dvojica ruskih kosmonauta koji su trenutno na Međunarodnoj svemirskoj stanici, Anton Škaplerov i Aleksandar Misurkin, poželjeli su srećnu Novu 2018. godinu.

Nova godina već stigla na Samou i Kiribate

11.00 – Stanovnici pacifičkih država Samoa i Kiribati prvi su dočekali 2018. godinu.

Samoa Jadi Negara Pertama yang Sambut Tahun 2018 Pertama Kali di Dunia https://t.co/A8XQcTAo8m pic.twitter.com/E5lcxpS0uj — Aneka Informasi Unik (@anekainfounik1) December 31, 2017

Samoa, ostrvo sa 180.000 stanovnika, prije nekoliko godina je zbog ekonomskih razloga promijenila stranu na datumskoj granici, njene istočne strane su “prešle” na zapadnu, i od tada u nove godine ulazi prva, a ne posljednja kao prije.

Kiritimati, poznatiji kao Božićno ostrvo, najistočniji su dio pacifičke ostrvske države Kiribati.

Stanovnici ostrva Kiritimati su zato navikli su da u nove godine ulaze prvi.

Doček Nove godine po vremenskim zonama

Britanci će za odbrojavanje biti spremni u 01.00 sat po našem vremenu, dok će Kanađani i Amerikanci novogodišnje čestitke uputiti u pet, odnosno šest sati, za nas, već prvog januara 2018. godine. U 16.00 sati najlepše želje uputiće stanovnici Japana i Koreje, a sat vremena kasnije Kine. U 18.00 sati 2018. godinu dočekaće Indonežani i Tajlanđani, u 21.00 svi oni koji su odlučili da dočekaju novogodišnje praznike u Dubaiju. Rusi će novogodišnje čestitke uputiti u 22.00 sata, baš kao i Saudijci.

Visoke mjere bezbjednosti širom svijeta

Zbog straha od terorizma širom svijeta su pojačane mjere bezbjednosti.

U Nemačkoj će najveće novogodišnje manifestacije biti u Berlinu, a centralni događaj, prema tradiciji, kod Brandenburške kapije.

U gradu su postavljeni betonski blokovi i različite prepreke, a očekuje se da će proslavi na otvorenom prisustvovati više stotina hiljada ljudi.

“Imamo dodatnih 1.600 policajaca raspoređenih na proslavi Nove godine. Cilj je da osiguraju bezbjednost ne samo u centru grada već u cijelom Berlinu. Betonske barijere imaju cilj da spriječe vozila od neovlašćenog ulaska u tu zonu”, kaže Tomas Nojendorf, portparol berlinske policije.

Organizatori proslave Nove godine u Berlinu su prvi put uspostavili ”sigurnu zonu” za žene, prije svega zbog zabrinutosti da bi ponovo moglo doći do seksualnih napada na njih.

'Safe zone' for women set up at Berlin New Year's Eve event via the @FoxNews App MUSLIMS ARE SCUM https://t.co/bO22ZzU7Mn — Sealman (@factiod) December 31, 2017

U Francuskoj će tokom novogodišnjih proslava biti raspoređeno dodatnih pripadnika snaga bezbjednosti, ukupno 140.000. Prioritet je garantovanje bezbjednosti Francuza i stranih turista, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pripreme u Berlinu

Tokom praznika u Moskvi će biti angažovano 45.000 policajaca, pripadnika Federalne službe bezbjednosti, Nacionalne garde i privatnog obezbjeđenja.

Osim toga, 800 kamenih blokova je postavljeno na najprometnijim metro stanicama i drugim mjestima masovnog okupljanja u ruskoj prijestonici.

Policija u Njujorku posebno je obučila svoje pripadnike kako bi mogli da zaustave moguće samoubilačke napade tokom dočeka Nove godine na Tajms skveru.

Tamo će biti, kako se očekuje, oko dva miliona ljudi, među njima i mnogo stranih turista.

“Biće na ulicama ne samo pripadnici njujorške policije, već i drugih agencija koje sprovode zakone, pripadnike državne policije, američke Nacionalne garde i članovi drugih policijskih udruženja”, napominje profesor na policijskom koledžu Džon Džej Maki Haberfeld.

U Rio de Žaneiru je raspoređeno dodatnih 12.000 policajaca i 1.500 policijskih vozila pred veliku novogodišnju žurku na plaži Kopakabani.

Tamo se očekuje gotovo tri miliona ljudi koji će posmatrati novogodišnji vatromet.

