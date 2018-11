Snajperima na kriminalce

Novi guverner Rio de Žaneira hoće da u policiju uvede snajperiste i tako olakša lov na kriminalce. Novom predsjedniku Brazila se dopada ideja – pucanje na bandite iz daljine. Kritičari se plaše da će stradati nevini.

„Ispravno je ubiti razbojnika koji nosi pušku, a policija će uraditi ispravnu stvar: nanišaniće mu pravo u čelo i otvoriti vatru!“ Ove drakonske mjere, svoju novu strategiju u borbi protiv narko-bandi Rio de Žaneira savezni sudija Vilson Vicel najavio je u novinama „Estado de S. Paulo“.

A tokom nastupa uživo u emisiji GloboNews, on je komentarisao snimke naoružanih mladića načinjene iz helikoptera. Da su to snimali policajci iz helikoptera, odmah bi mogao da izda nalog za pucanje, rekao je Vicel zabezeknutim voditeljima emisije.

Na talasu desničarskih konzervativaca

Do prije par nedjelja skoro niko nije znao za sudiju Vicela. Krajem oktobra, neočekivano je izabran za novog guvernera Rio de Žaneira sa čak 60 odsto glasova. I on jaše na desničarsko konzervativnom talasu, koji je Žaira Bolsonara, tvrdolinijaša i bivšeg vojnika, doveo do predsjedničke palate.

Vicel kao i Bolsanaro na funkciju stupa 1. januara. Prioritet broj jedan je borba protiv svepristunog nasilja. Dovođenje favela u red, započeto 2008. od strane tamo stacioniranih policijskih snaga, nedavno je totalno propalo. Žestoko i sa svim mogućim i teškim oružjem – narko bande se vraćaju u te siromašne četvrti.

Vjerovatno zbog toga, Vicel je u vojno organizovanoj Saveznoj policiji (Polícia Militar) i u policiji odgovornoj za istragu krivičnih djela (Polícia Civil) pitao koliko u svojim jedinicama imaju obučenih snajperista. Namjera mu je da ih na intenzivnim treninzima spremi za akciju.

Ti njegovi planovi su naišli na veliku kritiku jer policajci isuviše često tokom operacija „slučajno“ ubijaju civile. Tako je nedavno nedužan čovjek izgubio život jer je policija mislila da je njegov kišobran – puška. Čak je i jedan zanatlija sa bušilicom bio žrtva takve „konfuzije“. Ni učenici nisu sigurni kada se na stambene četvrti puca iz helikopetra. Vicel na to odgovara da to nisu bili obučeni snajperisti.

Aplauz od Bolsonara

Vicel uskoro treba da putuje u Izrael kako bi nabavio Tikad-dronove sa mitraljezima američke firme Djuk Robotiks. Senator Flavio Bolsonaro, sin novog predsjednika, želi da prati Vicela.

Jer i novom predsjedniku se sviđa ideja da se na bandite puca iz daljine. Brazilski vojnici su to već radili na Haitiju, u jedinicama plavih šlemova, rekao je Bolsonaro: „Kada bi pronašli nekoga ko nosi oružje, upucali bi ga.“

Ali, u Brazilu važe brazilski zakoni, kaže Robson Rodrigez da Silva, do početka 2016. godine zamjenik komandanta vojne policije Rio de Žaneira: „Da bi to sproveo, Vicel prvo mora da naruši vladavinu prava, jer nema legitimnog napada, legitimna je samo samoodbrana.“

Osim toga, o snajperistima postoji lažna slika, smatra Rodrigez: „Prvo, ti snajperisti kao iz filmova ne postoje. A drugo, mora se dovesti u pitanje psihološko stanje snajperiste koji se javlja za takve operacije. Taj ili više nema nikakve veze sa zakonom ili je sadista ili ima problema u glavi koji mu onemogućavaju da razumije zakon ili je teško poremećen.“

Rodrigez, koji je godinama vodio jedinice policije koje su radile na smirivanju favela, umjesto toga, poziva na dodatne investicije u škole i socijalne projekte u cilju stvaranja perspektive za mlade. Zna da time nije u duhu vremena:

„To je ozbiljna stvar, poslati snajperiste da bi se dobio aplauz stanovništva. Uostalom, i ti ljudi su emotivno i psihički bolesni, paralisani strahom i u svojoj mržnji čeznu za olujom koja će sve to da rastjera.“ On predviđa akcije odmazde narko-bandi protiv svih policijskih službenika. Već sada više policajaca gine van službe nego na dužnosti.

Bolsonaro poziva na promjenu zakona

Civilno društvo u Rio de Žaneiru je sa užasom reagovalo na Vicelove planova, kaže Anet fon Šonfeld, direktorka njemačke Fondacije „Hajnrih Bel“ u Riju. „Civilno društvo ne može prihvatiti da se policiji daje dozvola da puca na ljude, bez obzira da li su kriminalci ili ne.“

Organizacija za ljudska prava Amnesti internenešenl kritikovala je te planove koji bi samo uzrokovali više nasilja i kršili postojeće zakone.

Sudija Vicel je upoznat sa neizvjesnom pravnom situacijom: „Ali ja više volim da branim policajce na sudu, nego da idem na njihove sahrane.“ Postoji rizik da policajac bude izveden pred sud zbog toga što je na nekoga pucao, ali Vicel kaže da ga još više uznemirava kada po ulicama viđa naoružane bandite.

Bolsonaro u međuvremenu zahtijeva izmjenu zakona kojom bi se policiji dala sloboda da puca i kojom se proširuje koncept legitimne samoodbrane. To uključuje situacije „u kojima službenik javne bezbjednosti povrjeđuje ili ubija nekoga ko nosi oružje čija je upotreba ograničena zakonom“.