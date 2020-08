Snažne eksplozije odjeknule Bejrutom, veliki broj povrijeđenih

Veliki broj osoba povrijeđeno je u eksplozijama koja su danas potresle glavni grad Libana, Bejrut, piše CNN. Veliki broj zgrada se žestoko tresao usljed eksplozija, a ogromni talasi dima digli su se u vazduh. Libanski su mediji objavili snimke ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Awful news. Massive explosion in #Lebanon. The source of the explosion was reportedly a “major fire” at a warehouse for firecrackers near #Beirut’s port.@CNN reports that multiple people were wounded, but details are still scarce.

pic.twitter.com/lq7Vpeb5ou — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) August 4, 2020

Prema izjavama očevidaca, odjeknulo je više eksplozija. Međutim, za sada ostaje nejasno šta ih je prouzrokovalo.

Snimci koji pristižu iz tog grada su jezivi, a detonacije su, kako se može vidjeti, i više nego snažne.

Povrijeđeni su hodali ulicama, dok su ispred medicinskog centra „Clemenceau“ desetine ranjenih, od kojih mnogi prekriveni krvlju, žurili da budu primljeni u centar, uključujući djecu, prenosi Avaz.

BREAKING: Massive explosion rocks Beirut; reports of many injured pic.twitter.com/7CY6jK5YDu — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

Najmanje jedna eksplozija dogodila se u blizini rezidencije bivšeg premijera Sada Haririja u centru Bejruta, izvijestio je LBCI, a prenosi “Dnevni avaz”.

Druga lokalna TV stanica, MTV, citirala je sigurnosni izvor koji kaže da se eksplozija dogodila u skladištu u luci Bejrut. Druga eksplozija odjeknula je u blizini prve.

Građani su na društvenim medijima objavili fotografije na kojima se vidi velika šteta na objektima.

#BREAKING – #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Kako prenosi AFP, zgrade se tresu, prozori pucaju, uz velike oblake dima. Pojedini dijelovi grada su ostali bez napajanja električnom energijom. Prvi medijski izvještaji navode da su eksplozije posljedica incidenta u luci u Bejrutu.