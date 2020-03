Srušio se kineski hotel koji je korišćen kao karantin, desetine ljudi zatrpane

Desetine ljudi zarobljene su pod ruševinama nakon što se hotel na jugoistoku Kine urušio, javlja RT.

Zgrada je korišćena kao karantin za koronavirus KOVID-19.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ruševine i radnici hitnih službi koji tragaju za zatrpanim ljudima.

Do sada su spasene 23 osobe.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020