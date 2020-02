Šta se dešavalo u Indiji tokom Trampove posjete

Skoro 20 ljudi je poginulo, a stotine su povrijeđene u sukobima suprotstavljenih grupa demonstranata u Nju Delhiju, tokom protesta zbog zakona o državljanstvu.

Hindu extremists running a deadly anti-Muslim pogrom New Delhi. Nearly 2 dozen are dead and hundreds critically injured. Western media not covering it properly #CAA_NRCProtests #DelhiRiots #DelhiBurning pic.twitter.com/UJoiJhW2Nv — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) February 26, 2020

Kako se navodi, protesti su bacili sjenku na prvu posjetu američkog predsjednika Donalda Trampa Indiji.

Rojters navodi da je poginulo 19 osoba, dok se 15 osoba nalazi u kritičnom stanju.

Death toll rises to 19 after violent clashes in New Delhi between Hindu and Muslim groups over a new citizenship law: Indian hospital official https://t.co/nRyZ0Uu6Hc pic.twitter.com/bKTSKv3BEn — Reuters (@Reuters) February 26, 2020

BBC je sinoć javio da je među ubijenima jedan policajac, a da ih je 150 završilo u bolnicama u glavnom gradu Indije.

Policija je koristila suzavac, dimne granate i gumene metke, ali je imala problem da razdvoji mase ljudi koji su bacali kamenje jedni na druge.

In pictures: Hindutva mobs go on rampage in New Delhi https://t.co/w9o9S3SJ2Q pic.twitter.com/2LJu2LdvTu — The Express Tribune (@etribune) February 26, 2020

Sukobi, koji su se dešavali tokom zvanične posjete predsjednika SAD Donalda Trampa Indiji, izbili su između hiljada demonstranata za i protiv novog zakona o državljanstvu, koji je donijela prohinduistička vlada premijera Narendre Modija, navodi Rojters.

Nasilje je izbilo juče na više područja u sjeveroistočnom dijelu prijestonice, samo nekoliko kilometara od mjesta na kojem su Tramp i indijski premijer Narendra Modi imali sastanak.

Crni dim digao se u nebo nakon što su demonstranti zapalili prodavnice voća i povrća i muslimansko svetilište u oblasti Badžanpur na sjeveroistoku Nju Delhija, rekli su svjedoci.

Indiju potresa nasilje otkako je parlament u decembru odobrio novi zakon o državljanstvu, koji omogućava brzo sticanje državljanstva za neke vjerske manjine rođene u inostranstvu, ali ne i za muslimane.

Kritičari tvrde da je zakon nije naklonjen muslimanima i da podriva seklularni ustav Indije.