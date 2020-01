Šta znači zagonetni simbol na ruci predsjedničkog kandidata

Mediji u Sjedinjenim Američkim Državama pokušavaju da saznaju da li krst na ruci milionera nosi neku skrivenu poruku.

U jeku debate demokrata koji se bore kako bi se suprotstavili Donaldu Trumpu, pojavio se zagonetni simbol čije značenje intrigira američku i svjetsku javnost.

Tokom rasprave koju su vodili Berni Sanders i Elizabet Voren, u prvi plan je, sasvim neočekivano, došao američki milioner Tom Stejer. Kamere su tokom debate uhvatile detalj na njegovoj lijevoj ruci. Bio je to zagonetni krst grubo nacrtan olovkom. U svakom kvadrantu nalazio se još jedan manji krst.

Nije prvi put da je vlasnik investicionog fonda viđen u javnosti s ovim znakom. Crtao ga je tokom protekle dvije godine, ali sada o tome priča čitava Amerika. Ovaj simbol intrigantniji je od sukobljenih stavova Elizabete Voren i Bernija Sandersa.

