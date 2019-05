Stakla u Bezosovoj kancelariji mogu izdržati i napad automatskom puškom

Prvi čovjek Amazona i najbogatiji čovjek na planeti Džef Bezos ove godine je u svoju kancelariju, navodno, ugradio neprobojne ploče otporne na metke, prenosi Business Insider.

Prema vijesti koju je prvi objavio Daily Beast, ugrađena staklena vlakna mogu izdržati rafalnu paljbu iz vojne automatske puške, a njihova ugradnja košta 180.000 dolara. No, Bezos nije jedini Amazonov direktor za kog su pokrenute ozbiljne mjere obezbjeđenja. Njihov globalni direktor za potrošače Džef Vilke takve zaštitne panele ugradio je u svoju kancelariju još lani, kao i vrata otporna na eksplozije i tastere za uzbunu.

Nedavno je objavljeno, kako piše Business Insider, da je Amazon lani na osiguranje svog osnivača potrošio 1,6 miliona dolara.

To je otprilike isto kao i iznos koji su na osiguranje izvršnog direktora Lerija Elisona uplatili u Oracle-u, a daleko je manje od troškova obezbjeđenja Uberovog šefa Dare Hosrovšahija, koji su dosegli dvije milijarde dolara. Takođe, Facebook je na zaštitu Marka Zakerberga lani izdvojio 22,6 miliona dolara. Dodatno, moguće je i da je stvarni trošak obezbjeđenja Bezosa veći, ako je on dio troškova pokrio iz ličnih izvora, ali Amazon to za sad nije komentarisao.

Bezos se tokom posljednjih mjeseci suočio sa specifičnim prijetnjama za svoju sigurnost. Naime, nedavno je National Enquirer objavio fotografije Bezosa i bivše televizijske voditeljke Loren Sančez, tvrdeći da su bili u vezi, iako su oboje tada bili u braku.

Bezosa i Sančez pratili su četiri mjeseca, fotografišući ih tajno u raznim privatnim okolnostima, a Enquirer je objavio i poruke koje je Bezos slao Sančez.

Šef Amazona je stoga pred svog direktora obezbjeđenja Gevina de Bekera postavio zadatak da otkrije kako je došlo do curenja informacija. De Beker je kasnio izjavio za Daily Beast da na temelju istrage može „sa visokom stopom sigurnosti” da zaključi da iza curenja privatne prepiske između Bezosa i Sančez stoji Saudijska Arabija i to zato što je Bezos vlasnik Washington Posta.

“Saudijska vlada namjerava da naudi Džefu Bezosu od prošlog oktobra, kada je Post počeo neumorno da prati ubistvo Džamala Kašogija”, poručio je tada De Beker.