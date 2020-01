Suđenje Vajnstinu kao prekretnica pokreta MeToo

Suđenje bivšem holivudskom moćniku Harviju Vajnstinu za seksualne zločine, koje se već spominje kao jedan od najistaknutijih sudskih događaja vijeka, počelo je u Njujorku. Ishod bi mogao biti prekretnica za pokret MeToo koji je i nastao kao reakcija na prve optužbe protiv Vajnstina.

Optužbe protiv filmskog producenta Harvija Vajnstina (Harvey Weinstein) za seksualne zločine ušle su u sudsku fazu više od dvije godine pošto su prvi navodi o njegovim nasrtajima pokrenuli pokret MeToo u borbi za pravdu žrtava seksualnog nasilja, pišu svjetski mediji uz ocenu da ishod suđenja nadilazi sudbinu ostramoćenog filmskog mogula.

Prvi dan suđenja

Na sudu u Njujorku u ponedjeljak je počelo suđenje koje bi moglo završiti doživotnim zatvorom za nekada moćnog producenta, navodi agencija Frans pres (Agence France-Presse) uz ocjenu da bi osuđujuća presuda Vajnstinu mogla biti prekretnica u borbi pokreta MeToo protiv seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe moći u Holivudu, ali i drugdje.

Osramoćeni filmski mogul ušao je u sudnicu više od dvije godine pošto je niz optužbi protiv njega pokrenuo talas gnijeva zbog sveprisutnih seksualnih napada na radnom mjestu, što je dovelo do pada desetine moćnih muškaraca, navodi AFP. Ispred sudnice su se okupili demonstranti predvođeni glumicama Rouz Megovan (Rose McGowan) i Rozanom Arket (Rosanna Arquette) – koje su među najpoznatijim ženama koje su optužile Vajnstina.

Iako je skoro 90 žena optužilo Vajnstina za nedozvoljeno seksualno ponašanje, proces je zasnovan na slučaju samo dvije žene što, kako ukazuje AFP, ističe poteškoće formiranja slučaja u vezi sa incidentima koji su se desili godinama ranije. Bivša asistentkinja produkcije Mimi Hejli (Haley) optužila je producenta da je na silu izveo oralni seks nad njom u njegovom stanu u Njujorku 2006. Druga žena, čiji identitet nije poznat, kaže da ju je Vajnstin silovao u njujorškoj hotelskoj sobi u martu 2013.

Na sudu će takođe svjedočiti glumica Anabela Šjora (Annabella Scioria) koja bi trebalo da iznese dokaze za koje se tužilaštvo nada da će uvjeriti porotu da kod Vajnstina postoji obrazac predatorskog seksualnog ponašanja.

Vajnstin tvrdi da je seksualne odnose uvek imao uz saglasnost i njegova odbrana će pokušati da pobije optužbe SMS porukama i imejlovima koji bi trebalo da pokažu da je ostao u prijateljskim odnosima s navodnim žrtvama i mjesecima kasnije, navodi AFP.

Na dan kada je počelo suđenje Vajnstinu u Njujorku, u Los Anđelesu su najavljene dvije zasebne optužbe protiv bivšeg holivudskog mogula, prenosi Los Anđeles tajms (The Los Angeles Times).

Okružni sud u Los Anđelesu je, prema navodima lista iz tog grada, podnio optužnice za silovanje, prisilni oralni seks, seks iz upotrebu sile i seksualno dodirivanje. Optužnice potiču iz istrage koja je pokrenuta 2017. godine.

Prvi dan suđenja u Njujorku je bio uglavnom tehničke prirode i najavljeno je da u utorak počinje proces izbora porotnika, navodi Rojters (Reuters), ukazujući na ocjene stručnjaka da će pronalaženje nepristrasnih porotnika biti izazov i za odbranu i tužioce usled medijske buke oko Vajnstinovog slučaja.

Sud je poslao upitnike za oko 2.000 potencijalnih porotnika. Advokati će, navodi Rojters, vjerovatno ispitivati potencijalne porotnike o njihovom znanju i mišljenju o Vajnstinovom slučaju, kao i njihovoj radnoj istoriji i da li su bili žrtve seksualnog uznemiravanja ili napada.

Optužbe protiv Vajnstina su se prvi put pojavile u oktobru 2017. u Njujork tajmsu (The New York Times) i Njujorkeru (The New Yorker). Poslije nekoliko dana američka Akademija filmske umjetnosti i nauka, koja bira dobitnike Oskara, izbacila je Vajnstina, a 15. oktobra glumica Alisa Milano (Alyssa ) je na Tviteru (Twitter) napisala “Ako ste ikada bili seksualno uznemiravani ili napadnuti napišite ‘i ja’ (me too) u odgovoru na ovaj tvit”.

MeToo je postao jedan od najkorišćenijih heštegova, ukazuje Rojters, dodajući da je prema podacima kompanije za Brendvoč (Brandwatch) u 2019. pregledan 42 milijarde puta.

Kritično poglavlje pokreta MeToo

Suđenje, koje će vjerovatno biti jedno od najistaknutijih sudskih događaja vijeka s visokim ulozima za mnoge, otvara kritično poglavlje pokreta MeToo koji traži pravdu za žrtve koje su seksualno napali moćni muškarci, piše Gardijan (The Guardian).

Pored više od 80 žena koje su optužile Vajnstina za nedozvoljeno seksualno ponašanje, slučaj je takođe od intimnog značaja za širu zajednicu žrtava seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, ističe Gardijan, dodajući da je za njih pokret MeToo pokretačka snaga promjene.

I za Vajnstina ulozi ne mogu biti viši, ukazuje list. Iako je njegov pad bio dramatičan od objave prvih optužbi prije dvije godine, on je izbjegao lične kazne iz mnogih građanskih tužbi koje su pokrenute protiv njega. Prošlog mjeseca je postignuta načelna nagodba u iznosu od 25 miliona dolara u koju je uključeno više od 30 žena, ali dogovor nije dotakao Vajnstinov novac niti je nalagao da on prizna krivcu.

U pozadini procesa u sudnici biće epska figura koju je Vajnstin nekad predstavljao kao jedan od titana modernog nezavisnog filma. Drugi element će biti mnogi glumci čije je karijere i napredak pomogao Vajnstin, a za žene među njima, ističe Gardijan, pitanje koje će izvjesno biti postavljeno jeste da li su njihov zvezdani uspon uz pomoć Vajnstina, slava i bogatstvo došli po užasnoj cijeni.

Širi značaj

Suđenje čovjeku čiji su navodni neprikladni postupci pokrenuli pokret MeToo pažljivo je praćeno, uz kulturne implikacije koje nadilaze pravni značaj, ukazuje Volstrit džurnal (The Wall Street Journal).

Optužbe protiv Vajnstina za neprikladno seksualno ponašanje i seksualne napade ohrabrile su mnoge žene koje su decenijama ćutale da iznesu optužbe protiv drugih muškaraca, piše list, navodeći da je Vajnstinova ključna uloga u stvaranju pokreta MeToo dovela do šireg kulturnog interesa za suđenje.

Vajnstin, koji se žali da se prema njemu nepravično postupa, tvrdi da su zaboravljena njegova dostignuća, između ostalog da je napravio više filmova koje su režirale žene i koji se tiču žena od bilo kog drugog.

Ipak, dok prema nekim ocjenama, pristalice pokreta MeToo vide slučaj protiv Vajnstina kao pravnu potvrdu, pojedini advokati, kako navodi Volstrit džurnal, strahuju da bi oslobađajuća presuda mogla obeshrabriti žene koje iznose optužbe o seksualnim napadima da sarađuju u budućim procesima.

Seksualne zločine je, međutim, ponekad izuzetno teško dokazati, ukazuje Volstrit džurnal, dodajući da stare tvrdnje kao u Vajnstinovom slučaju obično nisu poduprte forenzičkim dokazima, pa se dokazi svode na navode i opise. Mimo kulturnih pitanja, presuda u Vajnstinovom slučaju će zavisiti od specifičnih optužbi na kojima je teret dokaza i pravnici upozoravaju da bi se, ako suđenje završi bez odgovornosti Vajnstina, lako moglo zaboraviti da se to desilo u određenom proceduralnom kontekstu.

Neizvjestan ishod

Ishod procesa protiv holivudskog producenta je anticipiran kao presuda nečemu mnogo većem od postupaka jednog čovjeka, ali uprkos svoj pažnji i očekivanjima od istaknutog procesa, porotnici će slušati uskopravni slučaj s veoma nepredvidivim ishodom, ukazuje Njujork tajms.

Dok će mnoge pristalice pokreta MeToo gledati da li pravni sistem može donijeti pravdu žrtvama, advokati Vajnstina, koji je izgubio svoju kompaniju, ugled i brak, argumentuju da je njegov slučaj dokaz da je MeToo otišao predaleko, piše njujorški list.

Većina optužbi protiv Vajnstina je zastarela da bi bila procesuirana, ili je izvan jurisdikcije njujorškog suda ili se tiče problematičnog ponašanja koje ne spada u krivične prekršaje, ukazuje Njuork tajms. Druge žene koje su iznijele optužbe nisu htjele da učestvuju u procesu, uverene da bi lični gubitak bio prevelik.

Očekuje se da suđenje traje više od dva mjeseca i sve dok ne budu izneti uvodni argumenti biće teško procijeniti snagu optužbe i odbrane, ističe Njujork tajms. Njujorški advokat i bivši tužilac Mark Bederou (Bederow) kaže da ne može da se sjeti nijednog slučaja gdje je optuženi došao na sud s tolikim teretom percepcije krivice, ali je i upozorio da “dokazi u sudnici često nisu dokazi koji se pojavljuju u javnom prostoru”.