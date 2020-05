Sukobi zbog smrti Afroamerikanca: Policajac se iživljavao, koljenom pritiskao vrat

Policija u Mineapolisu upotrijebila je suzavac tokom sukoba sa nekoliko stotina građana koji su protestovali zbog smrti Afroamerikanca Džordža Flojda.

People took to the streets in Minneapolis to protest against the death of George Floyd, an unarmed black man killed on Monday while being detained by police. More here: https://t.co/kbVk9J1x5E pic.twitter.com/0RaFv6F0zC

Flojd je preminuo u ponedjeljak za vrijeme policijskog privođenja u tom gradu.

Građani su se okupili u ulici u kojoj je Flojd preminuo uzvikujući: “Ne mogu da dišem”, i “Podigao sam ruke, nemoj da pucaš”.

Tokom protestne šetnje do Treće policijske stanice njih nekoliko oštetilo je prozore na toj zgradi, ispisivalo grafite i oštetilo jedno patrolno vozilo – zbog čega je policija, u opremi za razbijanje demonstracija, upotrijebila suzavac.

Okupljanju građana prethodila je objava da su četvorica policajaca umiješana u hapšenje Flojda, koji je preminuo u policijskom pritvoru, otpuštena iz službe.

Slučaj je privukao pažnju javnosti, pošto su očevici snimili i na društvenim mrežama objavili video-snimak intervencije, koji prikazuje policajca – bjelca – kako kleči osumnjičenom muškarcu – crncu – na vratu, dok ga ovaj upozorava da ne može da diše, prenosi Glas Amerike.

Čarls Mekmilan, jedan od očevidaca tragedije rekao je da su policajci pokušavali da ubace osumnjičenog u zadnji dio patrolnog vozila. Posvjedočio je i da je čuo da im je muškarac, koga su privodili, rekao da je klaustrofobičan.

Očevidac je prenio da je, u trenucima dok mu je na vratu bilo policajčevo kolejno, osumnjičeni dozivao majčino ime, i onda je preminuo.

“Tužno je, jer to nije trebalo da se dogodi”, rekao je Mekmilan.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se neidentifikovani policajac koji se oglušivao o molbe:

#GeorgeLloyd

Minneapolis Police took his life & treated him like he was nothing while putting him on the stretcher. This was a crime, a murder & the crime scene wasn’t preserved. No one stayed. They just got into their vehicle & drove off. #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/UmkTufbI8F

— Rafael Rita (@RafaelRitaa) May 27, 2020