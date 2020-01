SZO proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog koronavirusa

Svjetska zdravstvena organizacija večeras je proglasila međunarodnu vanrednu situaciju zbog epidemije koronavirusa, javljaju svjetski mediji.

Broj žrtava koronavirusa je povećan na 170, a kineske vlasti su potvrdile da je bolest prisutna u svim regijama Kine.

Širom svijeta su inficirane 7.834 osobe.

"In total, there are now 7834 confirmed #2019nCoV cases, including 7736 in #China, representing almost 99% of all reported cases worldwide. 170 people have lost their lives to this outbreak, all of them in China"-@DrTedros

