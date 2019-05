Jedna osoba ubijena u terorističkom napadu na luksuzni hotel u Pakistanu

Najmanje jedna osoba je poginula danas u napadu naoružanih ljudi na luksuzni hotel u luci Gvadar u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Beludžistan.

“Trojica terorista pokušali su da upadnu u hotel Perl kontinental (Pearl continental) u Gvadaru. Čuvar je pružio otpor. Teroristi su pucali u njega i ubili ga”, saopštila je vojska.

Grupa terorista napala je hotel sa pet zvjezdica “Perl kontinental” u pakistanskom gradu Guadaru, saopštila je policija.

At least three gunmen attack a five-star hotel in Gwadar in Pakistan's Balochistan province, officials say https://t.co/SH59MutX5x

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 11, 2019