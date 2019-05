Tornado sravnio hotel u Americi, ima poginulih

Najmanje dvije osobe poginule su tokom prethodne noći kada je tornado pogodio grad El Reno u Oklahomi i sravnio hotel, piše portal CBS News.

