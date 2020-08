Tramp: Bejrut je napadnut, to je bila bomba

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su mu generali američke vojske prenijeli da je eksploziju u Bejrutu izazvala “neka vrsta bombe”.

“Sreo sam se sa nekim od naših velikih generala i čini se da oni misle da to nije bio događaj izazvan nekakvom fabričkom eksplozijom…Čini se da oni misle da je u pitanju bio napad. Bila je to neka vrsta bombe”, kazao je Tramp, a prenijela agencija Asošijejted pres.

REPORTER: Are you confident the #Beirut explosion was an attack?

PRESIDENT TRUMP: "…I've met with some of our great generals & they seem to feel that it was." — "They would know better than I would. They seem to think … it was a bomb of some kind, yes." pic.twitter.com/2MjVRqAoKE

— Breaking911 (@Breaking911) August 4, 2020