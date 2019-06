Istorijski trenutak: Tramp prvi američki predsjednik koji je ušao u Sjevernu Koreju

Donald Tramp postao je prvi američki predsjednik koji je ušao na tlo Sjeverne Koreje.

“Ovo je istorijski trenutak. Preći ovu liniju je bila velika čast”, izjavio je Tramp dodavši da je ovo i veliki dan za cio svijet.

This is the moment @realDonaldTrump makes history by becoming the first US President to enter North Korea, declaring: 'It feels very good'https://t.co/I9ztwm2vGG pic.twitter.com/5ZLcvcUore

